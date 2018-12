’t Harde sluit 2018 winnend af

Dankzij een ruime 2-6 overwinning op tegenstander Noord Veluwe Boys heeft ’t Harde de tweede plaats weer overgenomen van concurrent SEH en staat de ploeg van trainer Egbert Kragt halverwege de competitie op slechts één punt van koploper Zeewolde.

’t Harde, dat door de afwezigheid van Sam van Norel en Henrico Leusink moest puzzelen in de achterhoede, nam in de wedstrijd al snel het initiatief. Bram van de Worp werd de diepte ingestuurd door en liet de keeper met een schuiver kansloos, 0-1

Een kleine tien minuten later besliste ’t Harde de wedstrijd al. Tot tweemaal toe was Jelle van ’t Hul het eindpunt van vlot lopende aanvallen. De koek voor de jonge spits was voor rust nog niet op, want uit een vrije bal kopte Van ’t Hul via de grond zijn glaszuivere hattrick binnen, 0-4.

Noord Veluwe Boys, dat voor rust al een rode kaart kreeg, speelde na de hervatting een stuk gedisciplineerder. ’t Harde verslapte licht, maar wist in de omschakeling de vijfde treffer te maken. Youri van Boven werd vrijgespeeld door Terence ten Brink. Laatstgenoemde was zelf vanaf elf meter trefzeker, na een door scheidsrechter Avci gegeven strafschop.

In het laatste halfuur ging het tempo bij de groen-witten net als de temperatuur naar beneden. Mooi momenten waren er voor Stefan Marsman en Dariusz Szubert die hun officiële debuut mochten maken in het eerste elftal.

Het slotakkoord van de wedstrijd was voor de gastheren. Uit een corner viel ietwat ongelukkig de 1-6 en uit een vrije trap op randje zestien meter viel uiteindelijk nog de 2-6. Voor ’t Harde breekt er nu een lange winterstop aan. In februari wordt de competitie hervat in Ermelo tegen EFC ’58.