’t Harde speelt gelijk tegen EFC ‘58

Het competitieseizoen 2018/2019 is van start gegaan in de 4e klasse C van de afdeling Oost. Daarin trad ’t Harde aan tegen EFC ’58 uit Ermelo en wist ondanks een veldoverwicht niet de volle winst binnen te halen. Op sportpark Schenk werd het 1-1, mede dankzij een doelpunt van Arnoud Kamerbeek.

Kamerbeek wist al in de 6e minuut de score te openen, door een afgemeten voorzet van Jelle van ’t Hul tegendraads in te koppen. De voorsprong werd echter voor de rust al tenietgedaan toen EFC over de linkerkant van het veld een doorgelopen aanvaller wist te bereiken. Met een bekeken schuiver werd doelman Henry Schipper kansloos gelaten, 1-1.

Vlak voor de rust wist Melvin Boender met een goed blok nog de voorsprong van EFC te voorkomen, zodat de 1-1 in de rust werd meegenomen.

Na de rust bracht trainer Egbert Kragt, aanvaller Terence ten Brink in. De routinier wist met zijn loopacties en acties voor meer gevaar te zorgen. Bijna was hij doeltreffend na een fijne diepe bal van Quinten Turubassa, maar de aanname van Ten Brink was net niet voldoende om te kunnen scoren.

In het vervolg van de tweede helft was het voornamelijk ’t Harde dat ten aanval trok, maar schortte het nogal in de passing van de groen-witten. In de counter was EFC af en toe gevaarlijk, maar verder dan een gevaarlijk indraaiende vrije trap, die met het hoofd geschampt werd, kwam de ploeg van trainer Wiesenekker niet.

Het eerste punt is binnen, maar ’t Harde had graag meer gewild. Volgende week wacht de lastige uitwedstrijd voor ’t Harde tegen WZC uit Wapenveld. De wedstrijd in Wapenveld vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pot.