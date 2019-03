28-02-2019, ‘t Harde | Alle deelnemende leerlingen uit groep 7 en 8 van gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht in ’t Harde zijn voor hun typecursus geslaagd. Weken lang werd er na schooltijd hard geoefend om diverse vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Vaardigheden als: snel leren typen en de juiste indeling van een brief of verslag werden geoefend. Het werd een cursus met een gouden rand omdat één leerling zelfs is geslaagd met 365 aanslagen per minuut terwijl de examennorm 120 aanslagen per minuut stelt. Een fantastische prestatie en een hartelijke felicitatie waard voor deze groep 7 en 8 leerlingen van de basisschool Het Sterrenlicht in’t Harde!

De typecursus is verzorgd door Computer opleidingscentrum BA&T uit Genemuiden. Dit instituut bestaat al meer dan 25 jaar en verzorgd op zo’n 90 basisscholen typecursussen na schooltijd maar ook onder schooltijd. Meer informatie is te vinden op www.ba-t.nl