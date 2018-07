Veel bekijks bij derde editie De Kunst van ’t Harde.

Op 6 oktober a.s. wordt het evenement De Kunst van ’t Harde georganiseerd.

Naast het brede aanbod op Landgoed Zwaluwenburg van schilderijen, sculpturen, textiele werkvormen etc. is er ook aandacht op alle locaties voor muziek, poëzie, fotografie en diverse workshops (o.a. volksdansen, schilderen).

Nieuw dit jaar is de Kunst&markt in het M.F.C. Aperloo. In de Elly Velszaal kun je terecht voor het bezichtigen van zelfgemaakte kunstwerken. Bijzonder is dat je de kunstwerken ook kunt kopen. Veel kunstenaars zijn zelf aanwezig om hun kennis met de bezoekers te delen.

Op het Centrumplein zijn diverse activiteiten gepland, maar ook in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc aan de Hertog Willemweg ben je welkom.

In verzorgingshuis Mariposa wordt geschilderd op grote panelen. Dit jaar schilderen we een spraakmakend object uit het verleden van ’t Harde. Het is mogelijk om zelf ook even de kwast ter hand nemen.

Vroegtijdig ontvangen de inwoners van ’t Harde een flyer waarop de deelnemende locaties in een route staan vermeld. Een mooie fietsgelegenheid! Ook wordt verwezen naar de deelnemende kunstenaars die bij deelnemende ondernemers exposeren in etalage of ruimte. Deze ondernemers worden vermeld op onze facebookpagina.

Tevens hebben we een fotowedstrijd verbonden aan deze bijzondere samenwerking tussen kunstenaar en ondernemer. In de flyer en op onze facebookpagina lees je te zijner tijd meer hierover.

De werkgroep is nog op zoek naar kunstenaars die het leuk vinden deel te nemen aan de Kunst&markt. Twee tafels per deelnemer worden gratis aangeboden om kunstwerken te laten zien en eventueel te verkopen.

Of… lijkt het je leuk om op een locatie een (niet gehonoreerd) optreden te verzorgen? Te denken valt aan muziek, theater, dans of streetdance, straattekenen of misschien ben je wel een kei in sneltekenen! Meld je gerust aan op ons emailadres, ook als je gewoon wat meer informatie wilt. Wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met je op.

kunstvantharde@gmail.com, voor aanmelden en informatie opvragen

www.facebook.com/dekunstvantharde, actuele informatie en programma