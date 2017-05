Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – WZC Wapenveld

De ontknoping in de 3e Klasse C is nabij met de laatste competitieronde van aanstaande zaterdag. VSCO heeft aan een punt bij SEH genoeg om kampioen te worden. Onderin is er nog volop spanning om de zogenaamde p/d-plekken, plek elf en twaalf. S.V. ’t Harde is één van de ploegen die moet vrezen voor nacompetitie.

De groenwitten staan op een elfde plek en de kansen op directe handhaving zijn minimaal. Er moet dan zaterdag van concurrent WZC gewonnen met zes goals verschil. Bij vijf goals verschil staan beide ploegen zowel qua punten als qua doelsaldo gelijk en volgt er een beslissingswedstrijd om directe handhaving. Een ander scenario om de nacompetitie te ontlopen – ook niet heel waarschijnlijk – is dat concurrent VEVO punten morst bij hekkensluiter RDC. ’t Harde moet dan wel winnen om te profiteren.

Winst is sowieso belangrijk, want de Hardenezen kunnen bij puntenverlies ook nog op een twaalfde plek eindigen. Dan rest er in de nacompetitie slechts één tweeluik. Blijft ’t Harde op de elfde plek staan, dan is er nog een tweede tweeluik in de nacompetitie mocht het eerste verloren gaan.

Tegenstander WZC stond geruime tijd stevig in de subtop, maar is door een slechte derde periode toch nog wat plekken gezakt. De laatste vijf wedstrijden gingen allen verloren voor de ploeg uit Wapenveld. Het eerste treffen tussen ’t Harde en WZC dit seizoen was tumultueus en eindigde in 2-2. Omdat alle ploegen op de laatste speelronde gelijktijdig moeten spelen, is de aanvang zaterdag op Sportpark Schenk om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Schuhmacher.