Voorbeschouwing VEVO – ‘t Harde

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan rest voor S.V. ’t Harde nog maar één doel: directe handhaving in de Derde Klasse C. De huidige elfde plek is zorgelijk, want dat betekent aan het einde van het seizoen promotie/degradatievoetbal. Aanstaande zaterdag gaan de groenwitten op bezoek bij directe concurrent VEVO uit Veessen.

VEVO staat met dertig punten drie punten boven ’t Harde. Daar tussenin, met 28 punten, staan Oene en Hatto-Heim. De ploeg uit Veessen won de laatste twee duels, waardoor men directe handhaving in eigen hand heeft. Dat zou een knappe prestatie zijn voor de debutant in de Derde Klasse.

’t Harde is het aan haar stand verplicht om boven de degradatiestreep te eindigen, maar vecht al het hele seizoen tegen de wisselvalligheid. De laatste vier duels werd er slechts één punt gepakt. Om een doemscenario te voorkomen komt het nu aan op teamgeest, mentale weerbaarheid én de steun van de hele club.

Met de resterende wedstrijden en de kleine onderlinge verschillen is er zeker perspectief. Maar de noodzaak om snel punten te pakken, allereerst tegen VEVO, behoeft geen verdere uitleg. Het duel op sportpark De Noord in Veessen begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bekema.