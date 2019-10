In de vijfde speelronde van de competitie gaat het nog ongeslagen S.V. ’t Harde op bezoek bij Wijthmen, dat met drie punten een moeizame start kent.



De Wijthmeners verloren drie van de vier wedstrijden, zij het met kleine verschillen. Tegen SEH en ’s-Heerenbroek werd met 2-1 verloren en tegen titelkandidaat Dieze West werd het 0-2. Uit bij Wilsum werden de enige punten behaald door een 1-3 overwinning. Gezien de prima vijfde plek van vorig seizoein in de Vierde Klasse D, zal men bij Wijthmen niet tevreden zijn met de huidige tiende plek.

Bij ’t Harde kunnen ze wel tevreden zijn over de start met tien punten uit vier duels. Daarmee zijn de groenwitten een van de maar liefst vijf koplopers. Ook WZC, CSV, Dieze West en VSW hebben tien punten. Het seizoen is weliswaar nog lang, maar het lijkt erop dat het heel spannend gaat worden om de bovenste plekken.



’t Harde kan zeker een rol van betekenis gaan spelen als het ook de uitwedstrijden tegen lagergeklasseerde ploegen weet te winnen. Daar schortte het in het verleden nog weleens aan. De laatste ontmoeting in en tegen Wijthmen, twee seizoenen terug, was daar een voorbeeld van. Aanstaande zaterdag een mooie gelegenheid om te laten zien dat het team gegroeid is en niet voor niets nog ongeslagen is. De aftrap op Sportpark De Elshof in Wijthmen is om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Karkdijk.