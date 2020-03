’t HARDE – 15 maart 2018 was de eerste training van de 60+ voetballers . Inmiddels is de groep van 10 naar 16 spelers gegroeid. Elke donderdagmorgen wordt er getraind. Om 10.00 uur komen de spelers bij elkaar in de kantine om onder een genot van een bak koffie met elkaar bij te praten. Na de koffie is het omkleden en om 10.30 uur starten de 60+ voetballers met de training. Eerst de warming up, wat trainingsvormen met de bal en uiteindelijk wordt een afsluitende partij wandelvoetbal gespeeld. Na de training en het douchen een gezamenlijke lunch en even gezellig met elkaar nazitten in de kantine van S.V. ’t Harde. In de afgelopen 2 jaar werd er ook deel genomen aan vriendschappelijke wedstrijdjes en toernooien in de regio.

Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Dit bericht geldt ook voor dames! Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met Hans Timmers: 06-13979282 of per mail: walkingfootball @ svtharde.nl. Natuurlijk kunt u ook langskomen op de donderdagmorgen op sportpark Schenk. Dan kunt u met eigen ogen zien hoe gezellig het is om met elkaar van het voetbalspelletje te genieten. Nog beter is het om gewoon een keer vrijblijvend mee te doen.

In het kort een paar regels: je bent tenminste 60 jaar, er wordt gespeeld op een klein veld met kleine doeltjes zonder keeper. Er is geen lichaamscontact en de bal mag niet boven de heup gespeeld worden. Scoren mag vanaf de middellijn, 6 tegen 6, bal niet ingooien maar inspelen/indribbelen en het belangrijkste: je mag niet rennen!