Vlak voor de laatste onderbreking in de competitie vanwege Pasen en koningsdag heeft ’t Harde na twee gelijk spelen weer een zege gepakt. Thuis tegen het Noord Veluwe Boys van trainer Jan Stoffer werd het 3-1.

De eerste helft van de wedstrijd was matig aan de kant van ’t Harde. De passing en het tempo lag te laag en daardoor werd er nauwelijks gebruik gemaakt van de door de tegenstander weggegeven ruimte. Pas na 35 minuten spelen werd Menno van ’t Hul goed vrijgespeeld door Bram van de Worp. Het schot van de middenvelder caramboleerde via een been van de tegenstander in het doel. Het was de eerste treffer van Van ’t Hul, die een goed seizoen doormaakt.

Na de hervatting kwam er iets meer schwung in het spel van de groen-witten en dat was met name te danken aan de jonge Stefan Marsman. Nadat Marsman weggestuurd werd door Van ’t Hul, kon zijn strakke voorzet met de punt worden binnengetikt door de attente Arnoud Kamerbeek, 2-0.

Marsman bleef dreigend aan de bal. Na een prachtige solo stelde hij Youri van Boven in staat om de wedstrijd in het slot te gooien. De inzet van Van Boven ging echter net langs de verkeerde kant van de paal. Niet heel veel later werd een doelpunt van Kamerbeek afgekeurd vanwege vermeend buitenspel.

In de slotfase bracht ’t Harde zich onnodig in de problemen. Defensief geschutter zorgde ervoor dat Ronald Winter van dichtbij de aansluitingstreffer kon maken, 2-1. ’t Harde leek even te moeten billen knijpen, maar doorstond het korte offensief van Noord Veluwe Boys eenvoudig.

Daar waar de wedstrijd afgelopen leek, werd Marsman nog eens over de rechterkant weggestuurd door Wesley van de Roest. De afgemeten voorzet van Marsman werd prima binnengekopt bij de tweede paal door Arnoud Kamerbeek, die hiermee zijn tweede van de wedstrijd maakte en zijn 70e competitiedoelpunt in zijn carrière.

Op 4 mei hervat ’t Harde de competitie uit in Dronten bij Reaal. Reaal strijdt volop voor de derde periode, waarin het nog zonder puntverlies is. Voor ’t Harde is de opdracht helder, winnen.