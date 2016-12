Dorpscomité Op ’t Harde kijkt terug op gezellig Winterfeest

‘t HARDE – Afgelopen vrijdag organiseerde het Dorpscomité Op ’t Harde het jaarlijkse Winterfeest. Al voor 5 uur wisten kinderen het schaatsbaantje, gesponsord door heel veel plaatselijke ondernemers, te vinden. Het winterfeest werd een gezellige, muzikale avond waar veel Hardenezen op af kwamen. De muziek, verzorgd door Harm Jan Kamphof, De Spelerij en T.O.G. ’t Harde, was divers en voor ieder wat wils. Bovendien zorgden De Veluwse Midwinterhoornblaozers uit Epe voor hoorngeschal dat ver buiten het Centrumplein te horen was. Dit alles onder de regie van Marco Kip, die zorgde dat de muziek overal goed en mooi te horen was.

Ondanks de kou was het een gezellige drukte. Er waren kraampjes, kinderen konden zich laten schminken of zelf knutselen. Er was heerlijke chocolademelk en glühwein, aangeboden door het dorpscomité, kortom veel gezelligheid. En wat misschien het belangrijkste was, men ontmoette elkaar.

Dorpsgenoten die elkaar ontmoeten op het Centrumplein midden in ’t Harde, dat is iets dat wij in de toekomst vaker willen zien. Het Centrumplein als hart van ’t Harde waar saamhorigheid, gezelligheid en verbinding is.

Het Winterfeest werd traditiegetrouw afgesloten met een kerstsamenzang, georganiseerd door de gezamenlijke kerken m.m.v. Chr. Muziekvereniging TOG.