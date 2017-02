Moeizame driepunter voor ‘t Harde tegen SEH

In een matige wedstrijd waar ’t Harde het meest de bal had en SEH de meeste doelkansen, trok de ploeg van trainer Kooistra uiteindelijk aan het langste eind. SEH, dat voor rust drie grote kansen miste, kwam kort na rust op voorsprong na een vrije trap van Veldhuis. De gelijkmaker volgde niet veel later dankzij een prima kopbal van Arno Leusink. Henk Elskamp kroonde zich net als twee weken geleden weer als matchwinner door de winnende treffer via een verdediger binnen te knikken.

Op het schoongeveegde veld startten ’t Harde en SEH onder winterse omstandigheden aan de wedstrijd. ’t Harde probeerde voetballend tot kansen te komen, maar was slordig in de passing en bood hiermee de tegenstander de gelegenheid om te counteren. Het was aan doelman Visch te danken die soms met het nodige kunst en vliegwerk zijn doel schoonhield.

Na de rust ontbrandde de wedstrijd. SEH verzilverde een makkelijk gegeven vrije trap. Het was Veldhuis die, met een geplaatst schot in de hoek van de keeper, Visch veraste en SEH op voorsprong schoot, 0-1. Lang konden de gasten niet genieten van de voorsprong. Menno van ’t Hul stelde, vanuit een eveneens makkelijk gegeven vrij trap, Arno Leusink in staat om de gelijkmaker binnen te knikken. Leusink torende ruim boven de verdedigers van SEH uit en kopte prachtig binnen in de verre hoek, 1-1.

’t Harde nam, dankzij een nieuwe standaardsituatie, een kwartier na rust een voorsprong. De corner van Van ’t Hul werd ditmaal op waarde geschat door Henk Elskamp, die via een verdediger raak kopte, 2-1. In het vervolg van de wedstrijd toonden de beide ploegen veel strijd, maar ging het spelniveau nauwelijks om hoog. SEH kreeg een paar schietkansen om de gelijkmaker te noteren, maar het echte gif in de pogingen ontbrak.

Na 93 minuten blies scheidsrechter Moeke voor het einde van de wedstrijd en kon ’t Harde de tweede, en zo gewenste, driepunter van 2017 bijschrijven. Volgende week zaterdag om 14.30 uur wacht de nummer twee van de ranglijst SVI. De thuiswedstrijd eindigde in een knappe 1-1, maar ’t Harde zal goed voor de dag moeten komen in Ittersum om dit resultaat te evenaren.

Scoreverloop: 50e min. Veldhuis, 52e 1-1 Arno Leusink, 60e 2-1 Henk Elskamp.

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink, Wesley Huenestein, Arno Leusink, Melvin Boender; Arnoud Kamerbeek, Bram van de Worp, Menno van ‘t Hul; Bilal Bella, Henk Elskamp, Arjan van Putten.