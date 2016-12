Museum van het Korps Rijdende Artillerie rond de feestdagen geopend

‘t HARDE – In tegenstelling tot andere jaren is het De openingsdagen zijn van dinsdag 27 december t/m vrijdag 30 december en van 3 januari t/m 6 januari van 11.00 tot 16.00 uur. Het museum biedt een prachtig historisch overzicht van het Korps Veldartillerie. In de korpszaal kunt u onder het genot van koffie, thee of limonade (gratis) genieten van een film over het militaire leven.

Voor de kinderen zijn er spannende speurtochten met een schitterend diploma als beloning/aandenken.

Vragen? Telefoon 0525 657310. Adres Eperweg 149 in ’t Harde legerplaats bij Oldebroek. De wacht vraagt u om u te identificeren d.m.v. paspoort/rijbewijs, u krijgt dan een bezoekerspas. De collectie kunt u volgen op de website van de HCKVA.