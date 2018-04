31e Hemelvaartsmarkt ‘t Harde op 10 mei

De jaarlijkse vlooienmarkt op ‘t Harde die traditiegetrouw op Hemelvaartsdag plaatsvindt is nu al weer helemaal volgeboekt. Standhouders uit het hele land hebben zich weer aangemeld voor de grootste vlooienmarkt van de Veluwe. En nog steeds stromen er aanvragen voor standplekken binnen. De organisatie van dit evenement is zoals altijd in handen van de Supportersvereniging “Groen-Wit” die dit evenement nu voor de 31e keer organiseert.

Ook dit jaar zullen er weer ongeveer 400 standhouders hun waar aan de man proberen te brengen op en rondom het voetbalveld van de SV ‘t Harde. De markt is vanaf 8.00 uur geopend en er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid rondom de markt.

Achter de schermen wordt er door de vele vrijwilligers van de SV ‘t Harde al hard gewerkt om er weer een goede dag van te maken. De draaiboeken zijn weer uit de kast gehaald. De vergunningen zijn weer binnen en met de gemeente en hulpdiensten zijn goede afspraken gemaakt.

Op de dag zelf zullen er zo’n 150 vrijwilligers actief zijn om de vele werkzaamheden die een markt met zich meebrengt uit te voeren. Wij zijn dan ook verheugd dat Bultman-Hartholt Assurantiën & Hypotheken BV ook dit jaar weer zorgdraagt voor de benodigde verzekeringen.

Natuurlijk wordt de inwendige mens ook niet vergeten en kan men genieten van live-muziek op het vernieuwde terras.

Op Hemelvaartsdag zelf zullen weer vele duizenden dagjesmensen uit de verre omgeving de weg weten te vinden naar ‘t Harde om te snuffelen in de waar van de standhouders, gewoon om een gezellige dag te hebben of oude bekenden te ontmoeten.