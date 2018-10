60+ naar toernooi DVO Roosendaal

Woensdagmorgen 10 oktober om 9.00 uur stond het busje klaar om 9 spelers van het 60+ team naar Roosendaal te brengen. De niet aanwezige spelers van het 60+ team genoten van hun welverdiende vakantie. Voor vertrek eerst een bakkie koffie met de gebruikelijke stroopwafel van de trainer.

Na een voorspoedige reis (geen probleem met 9 Tom Tom’s in de bus) kwamen wij als eerste team aan op het sportpark van DVO. Naar later bleek zouden wij als laatste team weer weggaan..

Op een zonovergoten sportpark stonden 15 teams klaar voor het toernooi. Teams van o.a. SC Feyenoord, PSV & RKC Waalwijk, zodat wij op ons eigen niveau speelden. Ingedeeld in een poule met Juliana ’31 uit Nijmegen, SC Feyenoord, VV Huizen en Old Stars RSD uit Roosendaal speelden wij 4 poulewedstrijden van 12 minuten. Snel in de voetbalkleren met onze sponsor “Louwen en Muilwijk” prominent op onze borst schoten wij uit de startblokken. Na 2 winstpartijen met uitstekend spel (o.a. 4-1 winst op SC Feyenoord met 3 assist van Wim Reurink) werden wij een beetje overmoedig en verloren wij ons 3e partij. De 2e nederlaag was meer dan terecht tegen de latere winnaar.

In de finalepoules streden wij om de plaatsen 7 tot en met 9. Met 1 verlies en 1 winstpartij (tegen Keukenkampioen club RKC Waalwijk) sloten wij ons eerste toernooi af met een fraaie 8e plaats. Deze prijs was een 4-tal flessen plaatselijke Roosendaals bier die al snel leeg waren. Henk van ’t Hul probeert nog statiegeld los te peuteren bij de toernooileiding, maar dat lukte niet.

Ons grote moment moest nog komen, want de belangrijkste prijs, de sportiviteitsprijs, werd een prooi van S.V. ’t Harde.

Na afloop van de wedstrijden werd het nog heel gezellig, waarna wij tegen 19.00 uur om ons heen keken en bleek dat het 60+ team als enige nog op het terras zat. Na een laatste ronde met een rondje bitterballen van DVO, gingen wij weer terug naar de Veluwe.

Om aan te geven hoe fanatiek de 60-plussers zijn, werd er de volgende ochtend om 10.00 uur weer gewoon getraind, met een 2-tal nieuwe leden.

60-plussers uit ’t Harde en omgeving zijn elke donderdagmorgen welkom op onze wekelijkse training. Op vrijdag 26 oktober geven wij ook een demonstratie op het centrumplein om 14.30 uur. Kom kijken en maak kennis met deze mooie vorm van de voetbalsport. Waar sportiviteit en gezelligheid op een geweldige manier samengaan.