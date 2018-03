60+ voetbal gestart bij S.V. ’t Harde

‘t HARDE – Donderdag 15 maart heeft de 1e training van de 60+ voetballers plaatsgevonden. Een groep van 10 voetballers gaan de komende weken op donderdagmorgen trainen. Om 10.00 uur komen de spelers bij elkaar in de kantine om onder een genot van een bak koffie met elkaar bij te praten. Na de koffie is het omkleden en om 10.30 uur starten de 60+ voetballers met de training onder leiding van Kay Bosscha. Na de warming up, wat oefeningen, wordt er uiteindelijk een afsluitende partij wandelvoetbal gespeeld. Na de training is het nog even gezellig met elkaar nazitten in de kantine van S.V. ’t Harde.

De komende weken wordt er volop getraind met de 60+ voetballers op donderdag. Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met Hans Timmers: 06-13979282 of per email: walkingfootball@svtharde.nl. Natuurlijk kunt u ook langskomen op de donderdagmorgen op sportpark Schenk. Dan kunt u met eigen ogen zien hoe gezellig het is om met elkaar van het voetbalspelletje te genieten.