Voorbeschouwing S.V. ’t Harde – Dieze West

De derde periode gaat zaterdag voor S.V. ’t Harde van start met een thuiswedstrijd tegen Dieze West. Kunnen de groenwitten in de laatste maanden van de competitie afrekenen met de wisselvalligheid?

Na de winterstop verloor ’t Harde drie van de vijf duels, waardoor de kansen op het kampioenschap en de tweede periodetitel verspeeld zijn. Wat nu rest is de strijd om de derde periode en de derde plek op de ranglijst. Die positie wordt nog wel bezet door de Hardenezen, maar CSV en Kampen staan er kort achter en speelden twee wedstrijden minder. Bij ’t Harde is de potentie voor een plek in de nacompetitie er zeker, maar dan zal het team meer stabiliteit moeten tonen.

Dat is ook iets waar ze bij tegenstander Dieze West naar zullen verlangen, want de jonge ploeg uit Zwolle maakt een zeer moeizaam seizoen door. Elke week is het weer puzzelen om een team op de been te brengen. Met negen punten bezet men de voorlaatste plek en de laatste maanden werden er een aantal forse nederlagen geleden. Zo won Wijthmen vorige week met 8-0 van Dieze West. Toch komt vaak naar voren dat het team een heel aantal vaardige voetballers herbergt, iets wat ’t Harde ook in de uitwedstrijd ondervond. Na een 1-1 ruststand trokken de groenwitten die wedstrijd met 4-1 over de streep.

Zaterdag is ’t Harde wederom aan zijn stand verplicht om drie punten te pakken en zo de derde periode goed te starten. Het duel op sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ekkel.