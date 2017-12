Achtervolging gestolen voertuig – Nunspeet – ’t Harde – Epe

Afgelopen nacht kregen wij een melding dat er een gestolen voertuig over de A28 in de richting van Nunspeet reed. Kort daarop zagen wij het voertuig ter hoogte van Nunspeet rijden. De bestuurder kreeg een stopteken maar in plaats van daar gehoor aan te geven ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging die daarop volgde maakte de bestuurder zich schuldig aan behoorlijk wat verkeersovertredingen en botste hij tegen een geparkeerd voertuig aan. Via ’t Harde reed de bestuurder richting Epe. Uiteindelijk hebben we het voertuig samen met collega’s van Politie Apeldoorn tot stilstand kunnen dwingen in Epe. Daarbij raakte een dienstvoertuig licht beschadigd.

In het voertuig zaten twee inzittenden. Zij zijn beide aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Het gestolen voertuig is in beslag genomen. Nader onderzoek wordt nog gedaan.