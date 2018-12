Alternatieve training 60-plus team S.V. ‘t Harde

Afgelopen donderdag was er een alternatieve training geregeld voor de 60-plus voetballers. Er vond een een workshop ‘levensreddend handelen’ plaats.

Fons van Loon, speler van het 60-plus team, heeft deze workshop verzorgd. Onder zijn enthousiaste leiding werd o.a. de stabiele zijligging, werking van het AED-apparaat en het reanimeren geleerd aan alle spelers. Een zeer nuttige bijeenkomst voor alle spelers.

Zoals na elke training werd ook deze workshop afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De oefenwedstrijd tegen Vitesse ’63 uit Koekange ging door de slechte weersomstandigheden niet door. De wedstrijd wordt op een andere dag opnieuw vastgesteld.

Interesse in 60-plus voetballen bij S.V. ‘t Harde? Kom op een donderdagmorgen langs bij sportpark Schenk. De mannen beginnen om 10.00 uur met een bak koffie; daarna start de training. Informatie kunt u ook opvragen via email: walkingfootball@svtharde.nl of telefonisch bij Hans Timmers 06-13979282