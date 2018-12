‘t Harde – Op 24 december zal harpiste Regina Ederveen harp solomuziek spelen in de Kerstnachtdienst van de Maranathakerk. In de dienst worden naast een korte overdenking, uiteraard ook verschillende kerstliederen gezongen. De dienst zal om 22.00 uur beginnen en duurt ongeveer een uur. Toegang is vrij. 24 december, Maranathakerk, Bovendwarsweg 2C, 8084 JB, ‘t Harde.