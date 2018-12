Toch nog geen winterstop voor S.V. ’t Harde

Nadat de competitiewedstrijd tegen Noord Veluwe Boys afgelopen zaterdag werd afgelast, leek de winterstop aanstaande voor S.V. ‘t Harde. Niets is minder waar, want het inhaalduel in Hattemerbroek is door de KNVB ingepland voor aanstaande zaterdag.

Het wordt zaterdag geen weerzien met oud-S.V. ’t Harde trainer Jan-Jaap Kooistra, aangezien hij onlangs met Noord Veluwe Boys overeen kwam om te stoppen als hoofdtrainer. De ploeg uit Hattemerbroek bekleedt momenteel de negende plek in de rangschikking. In het laatste competitieduel werd een belangrijke thuisoverwinning tegen Prins Bernhard geboekt, waardoor men de aansluiting met de middenmoot heeft gevonden.

’t Harde zal zich zaterdag om meerdere redenen willen revancheren. In de eerste plaats voor de thuisnederlaag in de laatste competitiewedstrijd tegen Elspeet. Daarnaast werden de Hardenezen in het afgelopen seizoen tweemaal verslagen door Noord Veluwe Boys. Op dit moment is ’t Harde de tweede plek kwijtgeraakt aan SEH, dat afgelopen zaterdag wel in actie kwam en won. Ook koploper Zeewolde kwam in actie, maar verspeelde daarbij twee punten tegen VEVO. Hierdoor kunnen de groenwitten bij winst op Noord Veluwe Boys de koploper tot op een punt naderen.

De aftrap op het fraai gelegen Sportpark De Kuule in Hattemerbroek is om 14.30 uur en het duel staat onder leiding van scheidsrechter Avci.