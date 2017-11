Auto in beslag genomen na diefstal fiets

Op maandag 20 november is er een fiets gestolen vanaf het station in ’t Harde. De volgende dag werd in verband met de diefstal onderzoek gedaan in een berging bij een flatgebouw in Twello. Daar vonden we de fiets weer terug samen met nog een aantal andere gestolen fietsen. De eigenaar van de berging werd in zijn woning aangetroffen en als verdachte aangehouden. Hij bleek ook vermogensdelicten op zijn naam te hebben.

Bij fouillering troffen we een geldbedrag aan. Na overleg met de officier van justitie is dit geldbedrag en de auto van de verdachte, een Mercedes Benz SLK200, inbeslaggenomen. Dit in het kader van afpakken. Het afpakken van crimineel geld en een auto is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Misdaad mag niet lonen.

Politie Elburg-Oldebroek