Bestuurstafel ’t Harde succesvol van start; samen gaat het beter

‘t HARDE – Met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen uit ’t Harde startte Scouting Gustaaf Adolfgroep donderdag 23 november met ‘de bestuurstafel ’t Harde’. Bestuursleden van verenigingen, maatschappelijke organisaties en Stichting WIEL kwamen bij elkaar om nader kennis te maken en te bekijken hoe men elkaar als bestuursleden van verenigingen ‘op ’t Harde’ kan versterken. Na de kennismaking sprak de heer Fedde Boersma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en directeur van Scouting Nederland, over zijn ervaringen met vrijwilligers in het hele land.

Uit het verhaal van Fedde Boersma bleek dat de besturen op ’t Harde niet anders zijn dan elders in het land. Overal zoekt men, na jaren van meer zelfstandig opereren, nu elkaar op. “Als vrijwilligersorganisaties heb je elkaar nodig, bijvoorbeeld om wijs te worden uit de regels die er allemaal zijn”. “Als organisaties kan je deels ook met elkaar optrekken, bijvoorbeeld om aan anderen te laten zien wat de waarde van vrijwilligerswerk is, of op het gebied van deskundigheidsbevordering. Samen leren is soms veel leuker.”

Fedde Boersma vertelde ook dat ongeveer de helft van de mensen in Nederland iets aan vrijwilligerswerk doet. Daarmee staat Nederland in de wereldtop. “Maar, we zien hier ook een trent: per persoon besteden we tegenwoordig minder tijd aan vrijwilligerswerk dan een aantal jaren geleden. We doen kortere klussen, willen ons minder vastleggen. Een goede reden om te kijken of het werk in een vereniging misschien anders georganiseerd kan worden.”

Voor de aanwezige bestuurders was het helder. Er zijn veel thema’s die ons allemaal raken, waar we ons in moeten verdiepen. Zo spraken zij over het gezamenlijk organiseren van een EHBO-cursus of het uitwisselen van de kascontrole-commissies. Door hierin voor een deel samen op te trekken wordt het efficiënter, makkelijker en nog leuker ook.

De eerste bestuurstafel werd op deze manier als een inspirerende avond ervaren. Er is dan ook direct een vervolg afgesproken waar uiteraard ook weer alle lokale besturen voor zijn uitgenodigd. Deze vervolg-afspraak heeft plaats op donderdag 25 januari om 20.00 uur, scoutingterrein ’t Harde. De Gustaaf Adolfgroep zorgt ook die avond weer voor een aansprekende inleider, een hapje en een drankje en natuurlijk, net als bij de eerste bijeenkomst, ook weer voor een kampvuurtje.