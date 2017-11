Leerlingen Het Sterrenlicht in actie voor leeftijdsgenootjes in Kenia

28-11-2017, ‘t Harde | Leerlingen van gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht in ’t Harde hebben zich de afgelopen maand enorm ingezet voor leeftijdsgenootjes in Kenia. De leerlingen zamelden geld in voor Stichting Mtangani door ‘varkentjes te wassen’. Familie, buren en bekenden konden in een boekje ‘varkentjes’ open krassen waar vervolgens een bedrag onder stond vermeld. Als dank ontving de donateur acht kortingsbonnen van diverse ondernemers/bedrijven in de regio. Uiteindelijk heeft deze leuke actie €1250,- opgebracht. Zo kunnen de leeftijdsgenootjes in Kenia uitkijken naar nieuwe uniformen en speelattributen!

Stichting Mtangani

Stichting Mtangani heeft in Kenia een basisschool gebouwd waar meer dan 300 kinderen gratis, kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. Door de leerlingen voor €5,- per maand te sponsoren wordt dit mogelijk gemaakt. Zo kunnen ook de allerarmste kinderen uit het dorp Mtangani naar school. Overige kosten die de school heeft, worden betaald uit de opbrengsten van evenementen en acties. Aangezien de uniformen zijn versleten en de school graag speeltoestellen wil aanschaffen voor het schoolplein, zijn de leerlingen van het Sterrenlicht in actie gekomen.