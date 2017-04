Business Club N.V. nodigt ondernemers uit voor bedrijfsbezoek melkveebedrijf.

Op woensdag 12 april zijn de ondernemers uit de regio welkom bij Melkveebedrijf Visstein om een kijkje te nemen op deze moderne boerderij. Mede-eigenaar Rick Visch zet de deuren van zijn stallen open zodat de leden en relaties van de Business Club kennis kunnen maken met zijn bedrijf en elkaar kunnen ontmoeten.

“Vorig jaar heb ik bij een aantal bezoeken een kijkje in de keuken gehad van mooie bedrijven”, aldus Rick Visch “Dit sprak me zo aan, dat ik deze mensen graag ook een keer bij mij op de boerderij zou ontvangen.”

De titel ‘Boer zoekt ondernemers’ is natuurlijk een knipoog naar het welbekende TV programma. ‘Afgelopen week hebben we in dezelfde stijl een introductiefilmpje gepubliceerd, dat leverde meteen veel kijkers op.’ Zegt bestuurslid Johan van Putten.

‘Met de lente die zijn intrede heeft gedaan en alles wat groeit en bloeit op zo’n boerderij is dit de mooiste tijd van het jaar om langs te komen’ besluit Boer Visch.

Op 12 april start de bijeenkomst rond 20.00 uur en zal rond 22.30 uur afgelopen zijn.

Ondernemers die dit bedrijfsbezoek willen bijwonen of meer willen weten over de Business Club N.V. kunnen contact opnemen via www.businessclubnv.nl, via info@businessclubnv.nl of bij Patrick Visch op telefoonnummer 06-1244 8821.