Business Club N.V. heeft primeur met Chef de Mission Jeroen Bijl

Dinsdag 27 maart staat de derde bijeenkomst in 2018 van de Business Club N.V. op het programma. Jeroen Bijl, afgelopen maand ‘Chef de Mission’ van TeamNL op de Olympische Spelen, komt spreken. Het is zijn eerste van vele sprekersactiviteiten na de Olympische Spelen. Hiermee heeft de Business Club N.V. een primeur te pakken. De locatie deze avond is Flevonice in Biddinghuizen.

‘Een locatie waar wintersport centraal staat, een betere gelegenheid om hier samen te komen is er niet.’ Zegt voorzitter Marcel van ’t Hul. Zelf is hij net terug uit Pyeong Chang in Zuid-Korea, waar hij namens het NOC*NSF betrokken was bij de Paralympische Spelen.

‘De Olympische Spelen is een behoorlijke organisatie waar men binnen het NOC*NSF al jaren mee bezig is. Jeroen Bijl kent alle ins en outs van die voorbereiding, weet hoe je een topsportklimaat creëert en wat er achter de schermen speelt tijdens de Spelen. We zijn erg blij dat hij tijd heeft gevonden om hierover te komen spreken.’

Flevonice is al jaren lid van de Business Club N.V. en ontvangt de ondernemers graag. ‘Het winterprogramma is net afgelopen en deze weken bereiden we ons voor op de zomeractiviteiten op ons park. We hebben al vaker Olympiërs uit de wintersporten mogen ontvangen. Dat Jeroen Bijl nu komt spreekt ons erg aan.’ Zegt Vivian van der Ven van Flevonice.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in deze avond en kennis willen maken met de Business Club N.V. zijn hartelijk welkom. Vanaf 19.30 is de inloop bij Flevonice en om 20.00 start de bijeenkomst. Op de website van de Business Club is meer informatie te vinden: www.businessclubnv.nl. U kunt ook contact opnemen met Patrick Visch op 06-1244 8821.