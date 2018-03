Historisch goed resultaat VVD Elburg net niet genoeg voor derde zetel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart heeft VVD Elburg een historisch goed resultaat behaald. Er werden 35% meer stemmen gehaald dan in 2014. Hoewel dit de hele avond genoeg leek voor een derde zetel, was het uiteindelijk toch de ChristenUnie die er met de laatste restzetel vandoor ging.

Met ruim 400 extra stemmen was de VVD de winnaar van de avond. Sinds 1986 heeft de partij niet meer zo’n goed resultaat neergezet. Het stemmenaantal is ten opzichte van 2014 met ruim een derde gestegen en ten opzichte van 2010 zelfs verdubbeld. Toch kwam de partij aan het eind van de avond ongeveer 20 stemmen te kort om de winst echt te verzilveren.

“Hoewel het zuur is dat we uiteindelijk net te kort komen voor een derde zetel, zijn we toch dankbaar en blij met het resultaat. Ik wil graag alle kiezers bedanken voor het vertrouwen en natuurlijk onze kandidaten en vrijwilligers voor hun fantastische inzet”, aldus lijsttrekker van de VVD Marga Schoots.

Door het goede resultaat is de VVD de plaatselijke partij Elburg Beleid en het CDA voorbij gegaan in grootte. De VVD is nu de vierde partij van de gemeente Elburg. Marga Schoots: “Het goede resultaat is een beloning voor de andere en meer eigentijdse koers die wij de afgelopen jaren gevolgd hebben. We hebben sinds 2014 een stijgende lijn te pakken en dit resultaat is een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg”.

De VVD was niet de enige winnaar van de avond. VVD Elburg feliciteert daarom de ChristenUnie met de extra zetel en natuurlijk ook de overige winnaars die de extra stemmen niet zagen resulteren in zetelwinst.

De VVD betreurt het wel dat een op de drie mensen niet is gaan stemmen. Lijsttrekker Schoots: “Dat we uiteindelijk de derde zetel op een paar stemmen mislopen, laat zien dat echt elke stem telt. Het is jammer dat zoveel mensen blijkbaar het gevoel hebben dat stemmen geen zin heeft. De komende jaren gaan we extra ons best doen om ook deze mensen te bereiken.”