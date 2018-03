Safanto mini Champions League gaat weer van start bij S.V. ‘t Harde

Ook in 2018 is er voor 4- en 5 jarige jongens en meisjes de gelegenheid om in de mini- Champions League te spelen. Op zaterdag 24 maart wordt de kraker Paris Saint-Germain-Bayern München gespeeld op Sportpark Schenk. Wie wil er nu niet in de huid van Neymar, Cavani, Lewandowski of Robben kruipen?

Natuurlijk hopen we dat de jongens en meisjes van onze S.V. ‘t Harde voetbalschool meedoen maar ook andere 4- en 5 jarige kinderen zijn van harte welkom om mee te spelen.

Wanneer: 24 maart 2018

Hoe laat: 10.00 uur aanwezig

10.15 uur start wedstrijd

10.45 uur afgelopen.

Voor wie: Jongens / meisjes van 4 of 5 jaar die kennis willen maken met voetballen op een speelse manier. U hoeft alleen voetbalschoenen mee te nemen, tenues worden geregeld en kunnen vanaf 10.00 uur aangetrokken worden.

Waar opgeven:

* Via App: voetbalschool (voor de spelers die al op de voetbalschool zitten)

* Via email: TC@svtharde.nl (Voor alle belangstellende spelertjes van 4 of 5 jaar oud)

Zorg dat je erbij bent om mee te spelen of om de spelers aan te moedigen.