Business Club N.V. investeert in een sterk ondernemersnetwerk

Tijdens het drukbezochte bedrijfsbezoek aan Rookoven.com in Nunspeet heeft de Business Club N.V. haar plannen voor 2018 bekend gemaakt.

‘Het afgelopen jaar zijn we hard gegroeid. Veel ondernemers kennen ons inmiddels en de opkomst bij onze bijeenkomsten wordt steeds hoger. Nu vinden we het tijd dat we elkaar beter leren kennen.” Zegt voorzitter Marcel van ’t Hul. De club heeft dan ook besloten nog enkele ondernemers toe te laten tot de club en dan een plafond in te voeren op 175 leden.

‘Momenteel hebben we zo’n 160 leden, dus er zijn nog zo’n 15 plekken beschikbaar.’

Rookoven.com eigenaar Jan Reimer Westerhuis heeft zichtbaar genoten van het bezoek van de club. ‘Meer dan 100 man over de vloer, een mooie manier om onze rook & bbq experience center aan de regionale ondernemers te presenteren.” Het verhaal van de ondernemer uit Nunspeet sprak de gasten erg aan.

Naast het nieuws omtrent de leden is ook bekend gemaakt dat de oplage van het magazine ‘Insights’ wordt opgehoogd naar 1500 stuks. Het blad wordt bij ondernemers op de Noord Veluwe bezorgd. ‘Er is veel interesse in medewerking aan het blad. Voor ondernemers een praktische manier om zich te presenteren.’ Aldus bestuurslid Johan van Putten.

Op 20 februari staat er een bedrijfsbezoek aan AFAS Software in Leusden op het programma. ‘Een mogelijkheid die we niet willen laten liggen. Zo’n groot bedrijf is enorm inspirerend.’ Besluit Van Putten.

Bedrijven die met de Business Club N.V. in contact willen komen of mee willen naar AFAS Software kunnen hun interesse kenbaar maken via info@businessclubnv.nl of door contact op te nemen met Patrick Visch via 06-12448821