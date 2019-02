Business Club N.V. is seizoen 2019 gestart bij PEC Zwolle

Het seizoen 2019 is door de Business Club N.V. gestart met een kijkje achter de schermen bij PEC Zwolle. “Het bezoeken van PEC Zwolle stond al lang op ons verlanglijstje.” Aldus bestuurslid Johan van Putten. “Afgelopen jaar zijn zij ook bij ons aangesloten en was een en ander al snel geregeld.”

Fysiotherapie Louwen Muilwijk heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Als fysiotherapeut van PEC Zwolle hebben zij een onderdeel van het programma deze avond verzorgen.

“Alle geledingen binnen de organisatie zijn opgetrommeld.” Zegt Michael Wolf. Hij is accountmanager bij PEC Zwolle en zag onder andere de commercieel directeur Edwin Peterman en technisch directeur Gerard Nijkamp een presentatie geven over de ambities van de eredivisionist. Tijdens een rondleiding door het stadion kwamen naast Arjan Louwen (Fysiotherapie Louwen Muilwijk en fysiotherapeut 1e elftal PEC Zwolle) ook Dirk Marcellis (oud-speler en tegenwoordig accountmanager PEC Zwolle) en Arjan Jansen (Stichting Regio Zwolle United) aan het woord.

De Business Club had zelf ook nieuws in petto voor haar leden. “We hebben een mooi programma staan voor de komende maanden. Onder andere pop-professor Leo Blokhuis, een bedrijvenproeverij in ’t Harde en varen op het Veluwemeer .” Zegt Van Putten. “Daarnaast hebben we ook de ledenstop opgeheven. Nieuwe leden zijn weer welkom om aan te sluiten, de eersten hebben zich al aangemeld. En we hebben met een aantal bedrijven de samenwerking versterkt. Zo zijn we het jaar vol nieuwe energie gestart.”

Mede-gastheer Arjan Louwen kijkt tevreden terug op de avond. ‘Het was fantastisch om zo’n bijeenkomst in het stadion te organiseren. PEC Zwolle is mijn club, ik heb er van genoten.’