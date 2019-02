S.V. ’t Harde start met volgende bouwfase

In 2015 is S.V. ’t Harde gestart om gefaseerd het sportpark up-to-date te maken voor de toekomst. De bestaande gebouwen zijn bijna 50 jaar oud, hoognodig om deze gebouwen weer klaar te maken voor de toekomst. Bouwfase 1 is 2016 opgeleverd, er zijn toen 4 nieuwe kleedkamers een techniekruimte en een toiletgroep gerealiseerd. Het afgelopen jaar heeft het terras een metamorfose ondergaan en nu gaan wij verder met bouwfase 2. Tijdens deze bouwfase worden er 3 nieuwe kleedkamers, een nieuwe massageruimte en een commissiekamer /ontvangstruimte gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de zomermaanden gereed zijn.

Tijdens de extra ledenvergadering van 4 februari jl. zijn de leden akkoord gegaan met de financiële onderbouwing voor bouwfase 2. Hierbij wordt grotendeels een beroep gedaan op een lening bij de gemeente Elburg. Tegen gunstige tarieven kunnen verenigingen een lening bij de gemeente Elburg aanvragen. Wij als vereniging zijn erg blij met deze mogelijkheid!

De bouwwerkzaamheden worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Prins Bouw, TMI-Bosch en Van Leeuwen Installatie leveren grotendeels de materialen en waar nodig op sommige onderdelen mankracht. Zo kan er aankomende zomer weer een nieuwe gedeelte van onze accommodatie in gebruik genomen worden