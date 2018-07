Business Club N.V. presenteert Sports-initiatief

De afgelopen weken werd het al aangekondigd. Er zouden nieuwe plannen binnen de Business Club N.V. bekend worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst bij de Botterstichting in Elburg was het zover. Business Club Sports is een nieuw initiatief om ondernemers in beweging te krijgen.

“In ons programma komt sport terug door bezoeken aan clubs en door (ex)top-sporters die komen spreken. Maar we zijn zelf ook actieve sporters en zien daar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en gezond bezig te zijn. Zo is het idee ontstaan om sportactiviteiten op te zetten” aldus bestuurslid Patrick Visch

Binnen de Sports tak worden clinics, wedstrijden en sportevenementen opgenomen.

Johan van Putten vult aan: “De Run Bike Run in Oldebroek staat bijvoorbeeld op het programma. Hier organiseren we een business ronde wat een activiteit is naast onze reguliere bijeenkomsten. Vanaf september zullen we een hardloop-clinic verzorgen zodat ondernemers in groepsverband actief kunnen sporten. Hier is al animo voor.”

Andere plannen in de Sports tak zijn een eigen hardloopwedstrijd. “We zien veel van onze leden actief meedoen aan lokale wedstrijden. We zouden het enorm leuk vinden om daarom een ‘eigen’ wedstrijd op te zetten.” Zegt Patrick Visch

Binnenkort verschijnt er meer informatie over deze activiteiten via de kanalen van de Business Club N.V. Ondernemers die interesse hebben in deelname kunnen contact opnemen via patrick@businessclubnv.nl