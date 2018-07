Ondernemers gaan de boot in

Voor het derde jaar op rij gaat de Business Club N.V. met haar leden het Veluwemeer op.

Donderdag 5 juli zijn ondernemers uit de regio welkom om vanaf de botterwerf in Elburg mee te varen. “De vorige jaren is dit concept erg goed ontvangen. Nu lijkt het weer ook nog eens prachtig te worden, we gaan een mooie bijeenkomst tegemoet.” Bestuurslid Ellen Grootkarzijn heeft er zin in.

Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 110 personen aangemeld. Het gaat hard met de club.

“Sterker nog, we hebben plannen gemaakt voor een nieuw initiatief. Deze maken we bij de Botterstichting bekend. Na de zomer willen we nog actiever aan de slag met ondernemers.” Wat het initiatief is, houdt Grootkarzijn nog even voor zich.

Er is op het Veluwemeer een parcours uitgezet zodat men met elkaar de strijd aan kan gaan om deze het snelst af te leggen. Maar er is natuurlijk ook tijd genoeg om op het water te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Na het varen op het Veluwemeer zal er een buffet klaar staan bij Restaurant Lucca. Zij waren direct enthousiast om, net als voorgaand jaar, de ondernemers te ontvangen.

De bijeenkomst start donderdag 5 juli om 16.00 uur. Vanaf 15.30 is de inloop bij de Botterwerf aan de Havenkade 39 te Elburg.

Wilt u samen met uw mede-ondernemers de boot in? Neem dan contact op met Patrick Visch via patrick@businessclubnv.nl of 06-12448821.