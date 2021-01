Met ingang van 1 februari start de Business Club NV haar nieuwe initiatief: de Business Club Enterprise. “Op deze plek komt alles samen wat we als Business Club organiseren. Een fysieke community waar ondernemers mooie plannen maken en uitwerken.” Vertelt Marcel van ’t Hul.

We hebben een mooie locatie gevonden in het pand wat nu nog bekend is als bedrijvencentrum ’t Harde. Het Bedrijvencentrum aan de Koekoeksweg 2 is onderdeel van Bedrijventerrein ‘De Koekoek’ in ’t Harde. De club organiseert al regelmatig haar Academy sessies in dit pand. “In 2014 waren we in dit pand zelfs voor het eerst te gast toen we als Business Club net gestart waren en de kantine van S.V. ’t Harde als thuisbasis hadden. Mooi dat we hier ons dan écht kunnen vestigen.”

In het Bedrijvencentrum, wat omgedoopt zal worden tot de Business Club Enterprise, gaan meerdere activiteiten plaatsvinden. “Dit wordt een plek waar ondernemers met ambitie plannen maken en realiseren, werken aan innovatie, nieuwe concepten, elkaar inspireren, uitdagen en vooral willen ontwikkelen in de breedste zin van het woord.” Vervolgt Van ’t Hul.

Eigenaar Wilfred Pinkster is al jaren aangesloten bij de Business Club NV. “Na het horen van de plannen van de club werd ik erg enthousiast en had ik het idee dat deze plek perfect zou passen. Hier hebben we elkaar dan ook snel in kunnen vinden. Voor mij als eigenaar is dit een win-win situatie.”

Patrick Visch kijkt uit naar het uitwerken van de plannen van de Business Club NV. “Dit is een grote stap voor onze club. We hebben hier ook onze eigen werkplekken en komen zo dagelijks met onze leden in contact. We hopen dat dit een open ontmoetingsplek wordt waar onze leden niet alleen komen werken, maar ook hun afspraken plannen of gewoon eens op de koffie komen.”

In het nieuwe jaar hoopt de club veel leden te mogen ontvangen, wanneer de coronamaatregelen het toestaan. “We zijn erg trots op onze eigen plek en kunnen niet wachten tot we hier meer activiteiten kunnen organiseren.” Besluit Visch.

Ondernemers die deel uit willen maken van de Business Club Enterprise en hier hun (nieuwe) werkplek willen vinden kunnen contact opnemen met Patrick Visch via patrick@businessclubnv.nl of 06-1244 8821 om de mogelijkheden te bespreken.