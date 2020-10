In de herfstvakantie, op woensdag 21 oktober van 14:30 tot 17:00 uur organiseren we weer de jaarlijkse voetbalpromotiemiddag.

Deze middag is bedoeld voor kinderen, lid of geen lid, van 6 t/m 11 jaar. De reguliere trainingen gaan deze woensdagmiddag niet door.

Op deze middag wordt, onder leiding van een groep enthousiaste trainers, een klein voetbaltoernooi georganiseerd. Uiteraard is er voor alle deelnemers wat lekkers geregeld.

Als je al lid bent van onze club, kom dan lekker voetballen en neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee om hen ook kennis te laten maken met onze mooie club.

Het is helaas, in verband met de gehanteerde coronamaatregelen, voor de ouders niet toegestaan om langs de lijn te staan

Omdat het voor ons handig is te weten hoeveel kinderen er komen deze middag, willen we je vragen om je aan te melden. De kinderen die al lid zijn, kunnen zich aanmelden bij hun leider (via de groepsapp). Als jullie vriendjes of vriendinnetjes meenemen laat dat dan ook via jullie leider weten. Diegenen, die geen lid zijn en niet met een vriendje of vriendinnetje meekomen, die wel lid is, worden verzocht zich aan te melden via een WhatsApp bericht aan 06-46041369 (Jacco Langstraat)

Tot woensdag 21 oktober!