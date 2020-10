Op 10-10-2020 moest S.V. ’t Harde het in een mistroostig decor opnemen tegen VSW uit Windesheim. S.V. ’t Harde, dit seizoen nog ongeslagen, heeft het altijd erg lastig tegen VSW. In competitieverband is er nog nooit een thuiswedstrijd gewonnen van de ploeg uit Windesheim. Ook al had VSW nog geen winstpartij geboekt, toch waren de groenwitten op hun hoede voor deze traditionele “angstgegner”.

De nog jonge en goedfluitende scheidsrechter De Geest trapte stipt om half drie af. Onder toen nog droge omstandigheden kregen beide ploegen wat kleine mogelijkheden. Vanaf het begin is het al te zien dat de mannen van Kragt de beter voetballende ploeg is. De jonge Jelle van ’t Hul was vaak een plaag voor de verdediging van VSW. In de 15e minuut was het Jelle die op wilskracht vanaf de middenlijn weet op te rukken naar de doelman van Windesheim. Helaas ging deze mogelijkheid er niet in. Een paar minuten later raakte Justin Bakker geblesseerd na een duel voor de dug-outs met een speler van VSW. Met een brancard moest Justin het veld verlaten, met naar het zich laat aanzien een zware blessure. Pascal van Hulsteijn neemt de plek van Justin over op het middenveld. In de 28ste minuut weet ’t Harde door de verdedigende linie te breken met een mooi opgezette aanval welke wordt opgezet en afgerond door Quinten Turubassa. Hij maakte één op één met de keeper de 1-0. Dit was tevens de ruststand.

Na rust eigenlijk weer hetzelfde beeld als aan het begin van de 1e helft, beide ploegen krijgen wat kleine mogelijkheden. Maar gaandeweg de 2e helft wordt S.V. ’t Harde steeds sterker, vooral doordat het blijft voetballen, maar ook vecht voor elke bal. Prachtig om dit te zien en het 2e doelpunt komt dan ook door een goede interceptie van Menno van ’t Hul die de bal prachtig vrijspeelt op zijn jongere broertje Jelle, die vanaf de 16 meterlijn onberispelijk de bal in de touwen weet te jagen. S.V. ’t Harde vindt de 2-0 duidelijk niet genoeg en gaat verder op jacht naar de 3-0. Er zijn een aantal mogelijkheden, waarbij Dinand Dekker wellicht de grootste kans op 3-0 had, helaas ging zijn inzet net naast. Toch weet de goed spelende Stefan Marsman de 3-0 op het scorebord te zetten tegen het einde van de wedstrijd. Een mooi slotakkoord voor een prima spelend S.V. ’t Harde. Goed voetbal met een gezonde dosis vechtlust zorgt ervoor dat S.V. ’t Harde zijn ongeslagen status behoudt en de eerste competitieoverwinning een feit is.

Volgende week speelt S.V. ’t Harde wederom een thuiswedstrijd. WZC uit Wapenveld zal dan de tegenstander zijn. Helaas zal ook deze wedstrijd zonder publiek gespeeld moeten worden.