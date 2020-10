Na drie wedstrijden is S.V. ’t Harde nog ongeslagen, maar wacht het ook nog op de eerste overwinning. Aanstaande zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen VSW op het programma.



Voetbalsport Windesheim (VSW) promoveerde in 2018 naar de Derde Klasse, maar dat avontuur duurde maar een seizoen. In het afgelopen afgebroken seizoen stond men vierde, kort achter S.V. ’t Harde. Gezien de resultaten van de laatste jaren mag verwacht worden dat VSW weer bovenin mee gaat draaien dit seizoen. De seizoensstart is in dat opzicht teleurstellend. De Windesheimers speelden twee (thuis)wedstrijden en verloren die van respectievelijk Zalk (2-4) en Wijthmen (1-3).



’t Harde speelde vorige week verdienstelijk gelijk in en tegen Zalk, waarmee de derde remise op rij een feit was. Het gevoel was daarbij een stuk beter dan de week ervoor tegen EZC, toen er veel meer had ingezeten. Hoe dan ook, een ongeslagen status klinkt leuk, maar een overwinning is toch wat echt een boost kan geven aan het goede gevoel.



Tegen VSW zal dat een pittige opgave worden, want de nederlagen tegen het sterke Zalk en de huidige koploper Wijthmen zeggen nog weinig over het potentieel van VSW. Een interessant duel tussen twee ploegen die op zoek zijn naar de eerste driepunter van het seizoen. De aftrap is om 14.30 uur en de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter De Geest. Helaas is het duel niet voor publiek toegankelijk. Wel is het radioverslag te volgen via LOE FM en loemedia.nl.