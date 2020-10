De 3e speelronde moest S.V. ’t Harde de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen S.V. Zalk spelen. Zalk heeft zich voor dit seizoen versterkt met 5 nieuwe spelers. De resultaten in de voorbereiding en de inmiddels twee gewonnen wedstrijden logen er ook niet om. Met een gemiddelde leeftijd van 28,5 jaar was er het nodige ervaring in het veld bij Zalk. Daarom een lastige tegenstander voor de vandaag erg jonge formatie, met een gemiddelde leeftijd van 21,5 jaar, van hoofdtrainer Egbert Kragt.



Voor het eerst in de historie van S.V. ’t Harde werd de wedstrijd (verplicht) gespeeld zonder publiek. Voor vele supporters was dit een rare gewaarwording. Maar gelukkig had Zalk een prima livestream van deze wedstrijd geregeld zodat een ieder de wedstrijd toch kon volgen. De “Ultra’s” van S.V. ’t Harde hadden zich aan het begin van de middag verzameld in het centrum van het dorp en hebben de spelers op de heenweg naar Zalk een hart onder de riem gestoken door ze aan te moedigen met vlaggen en trommels.



De wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Kwakkel begon zoals verwacht. Een fysiek sterke Zalk wist met af en toe goed voetbal een paar speldenprikken uit te delen richting doelman Van der Groef. Maar gaandeweg de 1e helft kreeg S.V. ’t Harde goed grip op de wedstrijd en werden er een aantal mooie aanvallen op de mat gelegd. Met name Jelle van ’t Hul was een plaag voor de defensie van Zalk. In de 21ste minuut komt rechtsback Van Schoten goed op en geeft een perfecte voorzet richting 2e paal, waar de goed voetballende Stefan Marsman de afgemeten voorzet verzilverde met een mooie kopbal. Zo komt er een 0-1 stand op het scorebord. Deze stand was tevens de ruststand.



Na rust komen de groenwitten helaas niet scherp uit de kleedkamer. Binnen 15 seconden wist Zalk via Shaan Tasneem de 1-1 te scoren. De verdere 2e helft golfde het spel heen en weer, waarbij S.V. ’t Harde nog een prachtige kans op 1-2 had door een mooi uitgespeelde counter via Leusink, Van ’t Hul en uiteindelijk Stefan Marsman, die zichzelf goed vrij speelde en één op één met de keeper net naast schoot. De wedstrijd werd tegen het einde wat harder, waarbij alles wat groen-wit was een penalty claimden toen Justin Bakker onderuit werd gehaald in het 16 meter gebied. De scheidsrechter besliste anders en zo eindigde de wedstrijd in een verdienstelijke 1-1.



De spelers van S.V. ’t Harde hebben enorm gestreden deze wedstrijd, de einduitslag geeft een prima afspiegeling van de wedstrijd, waarbij de Hardenezen nog de mooiste kansen hebben gehad. Voor de technische staf weer voldoende aanknopingspunten voor de volgende thuiswedstrijd tegen VSW uit Windesheim. Deze wedstrijd zal ook zonder publiek gespeeld gaan worden.