Vrijdag 18 september jl. heeft Patrick Visch namens de Business Club NV zijn handtekening gezet onder de nieuwe topsponsorovereenkomst bij S.V. ’t Harde. De Business Club NV en S.V. ’t Harde zijn al sinds de start van de Business Club in 2014 aan elkaar verbonden. De eerste jaren werden veel bijeenkomsten vanuit de kantine van SV ‘t Harde georganiseerd. Door de jaren heen is de Business Club uit de kantine gegroeid en meer bij ondernemers gaan organiseren. Maar de binding blijft, door o.a. een sponsorcontract maar ook het jaarlijks organiseren van een gezamenlijk evenement.



Namens de sponsorcommissie en het bestuur van S.V. ’t Harde gaat de dank uit naar de Business Club NV voor de continuering van deze mooie samenwerking. Als dank en blijk van waardering overhandigde Mark Timmers aan Patrick Visch een mooi boeket bloemen.

Inmiddels zijn er ruim 220 bedrijven aangesloten bij Business Club NV. Naast de evenementen is er een Academy, een magazine en een Sport-tak binnen de club.

Ondernemers uit de regio zijn altijd welkom om eens kennis te maken met de club en haar leden. Hou de website of social media accounts van de Business Club NV hier voor in de gaten.