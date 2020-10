In vele opzichten was de eerste thuiswedstrijd van de competitie een bijzondere wedstrijd. De trainer van de tegenstander EZC ’84 uit Epe is een heel bekend gezicht bij S.V. ’t Harde. Deze trainer Gert Jan Piksen gaat zijn eerste jaar als hoofdtrainer in bij onze tegenstander. Gert Jan is jarenlang uitgekomen in de groen-witte kleuren van S.V. ’t Harde. Mooi voor de familie Piksen is dat zoon Wesley op de bank zat als reservekeeper bij de formatie van hoofdtrainer Egbert Kragt.

Voor de wedstrijd begon werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor Joke Zwep, de afgelopen week overleden lid van S.V. ’t Harde en vrouw van ere-lid Gerrit Zwep. Na het fluitsignaal van scheidsrechter Damhuis uit Dronten gingen de Hardenezen op jacht naar de eerste goal. Er werd bij vlagen mooi aanvallend voetbal op de mat gelegd en dit resulteerde in diverse kleine kansen. Na een half uur spelen breekt de jonge Stefan Marsman de ban voor S.V. ’t Harde en maakte de 1-0. De “Groen-witten” wilden deze voorsprong graag consolideren en deze voorsprong naar de rust toe handhaven. Helaas zet EZC ’84 nog net voor rust een aanval op, na een misser in de verdediging wist Jordi Krijgsman de 1-1 te scoren voor de Epenaren.

Na rust gaat ’t Harde weer verder met het zoeken naar de 2-1, alleen weet EZC het doel wel goed te vinden en Melvin Ireeuw scoort de 1-2. Kort daarna krijgt S.V. ’t Harde via een strafschop weer de kans om op gelijke hoogte te komen. Dinand Dekker schiet deze buitenkans niet met de volle overtuiging binnen, de keeper wist zijn inzet te keren. Niet veel later maken de Epenaren de misère bij de Hardenezen nog erger door in de 67ste minuut de 1-3 in te schieten, de jonge Mehmet Bicen is verantwoordelijk voor deze score.

Trainer Kragt grijpt in en zet de jonge Jelle van ’t Hul in voor de laatste 20 minuten. Verdediger Wesley van der Roest eruit en een aanvaller erin. Achterin dus één op één en met vier aanvallers op jacht naar minimaal een gelijkspel. Deze wissel geeft gelijk een nieuwe impuls voor de aanvalsdrang voor de Hardenezen. In de 76ste minuut weet Dinand Dekker de aansluitingstreffer te realiseren en 2 minuten later weet Pascal van Hulsteijn met werkelijk een geweldig afstandsschot de 3-3 te scoren. Daarna was het nog regelmatig billenknijpen voor de Epenaren, maar de “Groen-witten” weten niet meer te scoren en zo staat het tweede gelijkspel voor dit seizoen op het scorebord voor S.V. ‘t Harde.

Zaterdag 3 oktober speelt S.V. ’t Harde de lastige uitwedstrijd tegen het ook nog ongeslagen V.V. Zalk. Alleen heeft Zalk deze ongeslagen status te danken aan een 2-tal overwinningen. Aan de mannen van trainer Egbert Kragt de taak om deze mooie serie van Zalk te doorbreken.