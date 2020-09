Op een zonovergoten sportpark “De Wijde Blik” in Wilsum werd de competitiewedstrijd tussen V.V. Wilsum en S.V. ’t Harde gespeeld. Om 14.30 werd er voor het eerst weer een competitiewedstrijd afgetrapt sinds 7 maart jl. Beide teams beginnen het seizoen met de nodige wijzigingen in het basisteam t.o.v. het laatst gespeelde competitiewedstrijd van het abrupt afgesloten vorige seizoen. Bij Wilsum stonden er 4 van de 5 aangetrokken versterkingen in de basis en bij onze groen – witte formatie waren er ook nieuwe gezichten in de basis elf te zien.

De wedstrijd begon rustig tot in de 12e minuut een goed opgezette aanval, prima werd afgerond door basisdebutant Rick Zanting. Helaas werd dit doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Iets later krijgt S.V. ’t Harde een vrije trap op ongeveer 20 meter van het doel. Christiaan Palm wist hier vorige week tegen OVC uit Ommen wel raad mee en scoorde toen vanuit een vrije trap. Ook nu werd de vrije trap prima ingeschoten. Keeper Malanda keerde het schot en de bal kwam voor de voeten van de vrijstaande Youri van Boven. Helaas wist Youri deze bal niet hard de touwen in te jagen en ging deze kans verloren voor de groen-witten.

Bij een 0-0 ruststand werd de geblesseerde aanvoerder Menno van ’t Hul vervangen door Justin Bakker. De 2e helft begon eigenlijk net zo rustig als de wedstrijd in de 1e helft begon. Wilsum kreeg een paar kleine kansen en S.V. ’t Harde wist een aantal keer door de verdediging van Wilsum te breken. Toch werden beide ploegen niet echt gevaarlijk en eindigde de wedstrijd zoals deze ook begonnen was.

Volgende week speelt S.V. ’t Harde zijn 1e thuiswedstrijd tegen EZC ’84 uit Epe. De wedstrijd zal om 14.30 uur aanvangen.