Na ruim zes maanden gaat zaterdag de bal eindelijk weer rollen in competitieverband voor S.V. ’t Harde. In de seizoensouverture gaan de groenwitten op bezoek bij V.V. Wilsum.



Met een nieuwe trainer aan het roer en de nodige versterkingen van buitenaf hoopt Wilsum het beter te doen dan de laatste jaren, toen het vooral in de onderste regionen van de Vierde Klasse acteerde. De voorbereiding verliep zonder hele opvallende uitslagen. Er werd met 4-1 gewonnen van competitiegenoot EZC ’84, daarnaast trof Wilsum met Prins Bernhard en Hattem twee tegenstanders waar ’t Harde ook tegen oefende. De resultaten van Wilsum waren in dat opzicht iets beter (2-2 en 2-0 verlies tegenover nederlagen van 2-1 en 5-1).



Als we toch kijken naar uitslagen, dan heeft ’t Harde wel de stijgende lijn te pakken. Na een paar stevige nederlagen tegen vooral derdeklassers in het begin van de voorbereiding, werden er in de bekerpoule vier verdienstelijke punten gehaald. Met name de 2-4 overwinning vorige week tegen OVC ’21 was fijn voor het vertrouwen. Bij de jonge ploeg van trainer Egbert Kragt zijn er fysiek nog een paar vraagtekens, maar iedereen zal reikhalzend uitkijken naar de start van de competitie. Eindelijk weer voetballen om het echie.



Drie jaar geleden begonnen de groenwitten de competitie ook met een uitwedstrijd tegen Wilsum. Toen werd het 2-2. Beide ploegen zijn ambitieus en zullen daar nu niet voor tekenen bij de langverwachte start van de competitie. De aanvang op sportpark De Wijde Blik in Wilsum is om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Pekaar.