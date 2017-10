DEEN Supermarkt ‘t Harde steunt zorgboerderij Westbroek

‘t HARDE – De spaaracties ‘Vriendjes van de Boerderij’ bij DEEN is afgelopen. Klanten hebben 6 weken kunnen sparen voor dierenplaatjes voor in hun stickeralbum. Het stickeralbum staat vol met informatie over de dieren op de boerderij en leuke weetjes, spelletjes en strips. Daarnaast kon er ook gespaard worden voor korting op pluche boerderijdieren. DEEN ’t Harde steunt met deze actie zorgboerderij Westbroek. Zij gebruiken de financiële ondersteuning o.a. voor het opknappen van kippen- en konijnenhokken.

Steun voor 76 kinderboerderijen

Lokale betrokkenheid is voor DEEN Supermarkten heel belangrijk. Met deze actie biedt men financiële ondersteuning aan 76 kinderboerderijen en zorgboerderijen door heel Nederland, maar er worden ook stallen opgeknapt, speeltoestellen aangeschaft, etc. Naast de financiële bijdrage ontvangen alle deelnemende kinderboerderijen of zorgboerderijen een mooi pakket boordevol handige extra’s om voor tijdens én na de actie te laten zien dat zij gesteund worden door DEEN.

Joost Deen: “Na 13 keer de traditionele Jeugdsponsor Actie georganiseerd te hebben voor verenigingen werd het tijd om verder te kijken naar lokaal maatschappelijk belangrijke initiatieven. In combinatie met onze spaaractie passen kinderboerderijen prima in dit plaatje. Kinderboerderijen zijn van groot belang voor de omgeving waarin ze gevestigd zijn en wij zijn blij de kinderboerderijen te kunnen steunen en een bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud, zodat volwassenen en kinderen nog lang kunnen genieten van de kinderboerderij in de buurt.”