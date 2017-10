Een feest voor muziek- en vinylliefhebbers bij Ketelaar

‘t HARDE – Op vrijdag 3 november en zaterdag 4 november organiseert Ketelaar Hifi, voor het 15e jaar op rij, de Nationale Pick-up dagen. Beide dagen staan in het teken van platenspelers, elementen, lp’s en accessoires. Bezoekers kunnen hun platenspeler en/of element geheel laten nakijken en afregelen voor het luttele bedrag van €10,00. Een team van specialisten controleert het pick-upelement en/of de platenspeler tot in de details. Nadat de platenspeler afgeregeld is kan deze worden aangesloten en beluisterd op de apparatuur van JK acoustics. Het is zelfs mogelijk om hiervoor een eigen lp mee te nemen.

Traditiegetrouw ontmoeten mensen uit heel Nederland, met een interesse voor platenspelers en vinyl, elkaar tijdens deze dagen bij Ketelaar Hifi. Het is ook de enige plek in ons land waar eigenaren kunnen meekijken terwijl hun platenspeler nagekeken en afgeregeld wordt . Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Van harte welkom op vrijdag 3 november van 10.00 – 21.00 uur en zaterdag 4 november van 10.00 – 16.00 uur aan de Parkweg 23 in ’t Harde.