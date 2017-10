Wethouder feliciteert ondernemers met centrumplan fase 2

Wethouder Jan Polinder feliciteert de ondernemers met het betrekken van hun nieuwe winkelruimte van de tweede fase in winkelcentrum op ’t Harde. Een bruisend winkelcentrum vergt de nodige samenwerking. De gemeente wil het enthousiasme van de ondernemers graag ondersteunen. Ook Dorpscomité op ’t Harde vindt het belangrijk dat Ondernemersvereniging ’t Harde nu in volle vaart vooruit gaat. Hiervoor ontvangt het dorpscomité € 2.500,- te besteden aan activiteiten ter ondersteuning van de gezamenlijke winkeliers.

De nieuwbouwactiviteiten voor de laatste fase verlopen minder snel dan gehoopt. Ondertussen zijn de plannen zeven jaar oud, een moment om te bekijken of een wijziging gewenst is. Het is de bedoeling om nog dit jaar een avond te organiseren waarin inwoners en ondernemers in de gelegenheid zijn om hun ideeën over de ontwikkelingen met elkaar te delen.