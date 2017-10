Herfstwandeltocht ’t Harde stichting WIEL

Houdt u van wandelen maar doet u dit liever niet alleen? Dan is deze herfstwandeltocht wellicht iets voor u! Samen met andere wandelliefhebbers maken we een mooie tocht door de herfstachtige omgeving van ’t Harde. De route is ook toegankelijk voor rolstoelers.

We verzamelen op vrijdagochtend 10 november om 10:30 bij Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc in ’t Harde. Na de wandeling is er de mogelijkheid nog even gezellig na te kletsen onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden is verplicht en kan via: andrea.voorn@wiel.nl of bel naar 0525-681212