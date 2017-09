Dirigent Pieter Jan Leusink spreekt bij seizoensopening Business Club N.V.

Een primeur voor de Business Club N.V.. Op 27 september is voor het eerst een muzikale gast als spreker bij een bijeenkomst. Dirigent Pieter Jan Leusink komt in de showroom van Broekhuis Volvo te Harderwijk spreken over muziek en ondernemerschap. Leusink is bekend van Muziek Festivals door heel Europa en The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Voor zijn bijzondere verrichtingen als dirigent, musicus en Bach-specialist werd hij in 2004 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

‘Na sprekers uit de sport, politiek en het ondernemen is het prachtig een muzikale ondernemer te mogen verwelkomen.’ zegt voorzitter Marcel van ’t Hul. In oktober zet de Business Club N.V. het thema Muziek nog even door met Typhoon als gastspreker. ‘Wij zijn blij dat we Pieter Jan Leusink en Typhoon weer twee aansprekende en inspirerende sprekers met een bijzonder verhaal in ons programma hebben.’ aldus Van ’t Hul.

De uitstap naar Harderwijk mag ook een primeur worden genoemd. ‘Normaal vinden onze bijeenkomsten plaats tussen Nunspeet en Wezep, maar als we uitgenodigd worden in de prachtige showroom van Broekhuis Volvo willen we dat niet laten schieten.’

De gastheer van deze avond is Broekhuis Volvo directeur Joost Fraanje. De gasten worden ontvangen in zijn Volvo showroom aan de Zuiderbreedte 40-42 te Harderwijk, vlak bij de A28. Vanaf 19.30 uur is de inloop, 20.00 uur start het programma.

‘Het belooft een avond te worden die bol staat van passie voor muziek en ondernemerschap’ besluit Van ’t Hul.

Ondernemers die het evenement willen bijwonen of meer willen weten over de Business Club N.V. kunnen contact opnemen via www.businessclubnv.nl, via info@businessclubnv.nl of Patrick Visch op telefoonnummer 06-1244 8821.