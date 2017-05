Doorrijder na ongeval kruising Eperweg / Burg. Ulco de Vriesweg

Vorige week, maandag 15 mei omstreeks 12:30 uur, werd een bestuurder van een snorscooter omver gereden door een voertuig, op de kruising Eperweg/Burgemeester Ulco de Vriesweg.

Dit voertuig, een kleine/ donkere Peugeot, reed door na de aanrijding. De Peugeot heeft alleen een wieldop achtergelaten op de plek van de aanrijding.

Bent u getuige van deze aanrijding of heeft u in de afgelopen week deze Peugeot, zonder wieldop, in de omgeving van ‘t Harde gezien? Verzoek om dan contact op te nemen met de politie Elburg via 09008844.