Sport- en Muziekfeest ODI 50 jaar

Op 24 juni a.s. organiseert Gymnastiekvereniging ODI een grootschalig sport- en muziekfeest naar aanleiding het 50-jarige bestaan met als achtergrondgedachte dat gymnastiek de basis vormt voor alle sporten. Vandaar dat wij ook de andere Hardenese sportverenigingen hebben gevraagd om dit heugelijke feit gezamenlijk te vieren. Allen hebben bijzonder enthousiast gereageerd op dit voor ’t Harde bijzondere evenement. Dit feest versterkt het maatschappelijke, economische, sociale en sportieve leven op ’t Harde. Er worden ca 1.000-1.500 mensen verwacht voor dit sportieve gebeuren in en om het MFC en op een van de voetbalvelden van SV ‘t Harde.

Het aantrekkelijke programma overdag bestaat uit diverse sportdemonstraties en -workshops door de Hardenese sportverenigingen en drie jubileum uitvoeringen door onze (recreatie-)turnsters en streetdancers. Zowel jong als oud kunnen aan hun trekken komen. ‘s Avonds is er een dansfeest cq concert gepland met zowel moderne popmuziek als Nederlands-talige nummers. De bekende cover-band Hydra vervult een hoofdrol in het avondprogramma. Zij zingen uit zowel hun Nederlandstalige (“als het gras twee kontjes hoog is”) als hun 70’er jaren rock repertoire. Daarnaast zijn er enkele (locale) artiesten met pop punk nummers. In de middag en vooravond is er een eetplein voor de grote en kleine eters.

Inmiddels is het initiatief ook omarmd door sociale organisaties als Stichting WIEL, Oranjevereniging, Dorpscomité en MFC Aperloo. Deelnemende verenigingen zijn o.a. Voetbalvereniging SV ’t Harde, Biljartclub ‘t Harde, Volleybalvereniging HAVOC, Jeu de bouleclub ‘t Harde, LTC ‘t Harde, Schermvereniging Valiant, Schietvereniging De Schutter, Loopgroep Elburg en Scoutinggroep Gustaaf Adolf.

Gymvereniging ODI is een van de grotere verenigingen op ‘t Harde met ca 235 leden. Het MFC Aperloo is het thuishonk van deze gezellige en enthousiaste vereniging. Meer informatie is te vinden op www.odigym.nl en op haar facebookpagina voor de meest actuele status. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van de Rabobank en enkele sponsoren.