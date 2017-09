Dorpscomité op ‘t Harde heeft een nieuw logo

Bij dit logo ligt de nadruk op de associatie met het gebied waarop het dorp is ontstaan.

Op deze plek was er volgens overlevering een harde ondergrond ontstaan met zand en keileem door de verschuivingen tijdens de ijstijd. Hierdoor is de Knobbel ook ontstaan en zijn er veel zwerfkeitjes in de omgeving.

De begroeiing kende in de loop der jaren hoofdzakelijk naaldbomen (grove den) maar ook wel loofbomen. De top van de grove den in het logo verloopt van natuurlijke vorm naar ‘markervorm’.

De toegepaste kleuren zijn: Het groen van de bomen en geel/bruin van de ondergrond (keileemlaag).

In de tekst is een verloop van donkere steenkleur naar bijna zwart.