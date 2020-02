Op zaterdag 8 februari organiseert Schermvereniging Valiant op ’t Harde maar liefst 2 schermtoernooien: haar editie van het Best of Six-schermtoernooi voor de jeugd op floret en aansluitend het Noord-Nederlands Schermtoernooi voor cadetten, junioren en volwassenen op alle wapens.

Locatie: Sporthal MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH op ’t Harde (GLD).

De Best of Six is een reeks jeugdschermtoernooien die wordt georganiseerd door zes noordelijke schermverenigingen: Schermkring Friesland uit Leeuwarden (samen met Schermzaal Toth uit Aldtsjerk), Scherm Centrum Noord uit Groningen (samen met GSSV 1881 Donar), Schermvereniging Desperado uit Assen, Schermvereniging Ter Apel (SVTA) uit Ter Apel , Schermvereniging Bras de Fèr uit Meppel en Schermvereniging Valiant uit ’t Harde/Zwolle (samen met de Deventer Schermvereniging). Voor dit evenement zijn in totaal 11 noordelijke schermverenigingen uitgenodigd, waarvan 3 uit Duitsland.

Het Noord-Nederlands Schermtoernooi is een schermtoernooi voor de oudere schermers (19 jaar en ouder) voor dezelfde schermverenigingen, maar dan op zowel floret, degen als sabel. Voor “elck wat wils” dus. Het belooft dus een heel gevarieerde scherm-dag te worden.

Aanvangstijdstip voor het Best of Six-schermtoernooi voor de jeugd (op floret, t/m 19 jaar) is om 09:30 uur; het aanvangstijdstip voor Noord-Nederlands Schermtoernooi (19 jaar en ouder, op floret, degen of sabel) is om 13:00 uur.

De toegang is gratis!